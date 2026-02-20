21 Февраля 2026
20 Февраля 2026 15:46
Лавина накрыла группу лыжников в США: выжившие подали сигнал SOS

Лавина накрыла группу из 15 лыжников в районе озера Тахо в горах Сьерра-Невада, выжить удалось только шести участникам.

Как сообщает İdman.Biz, по данным управления по чрезвычайным ситуациям штата Невада, выжившие смогли подать сигнал SOS, что позволило оперативно начать спасательную операцию.

Из-за резкого ухудшения погодных условий спасательная операция продолжалась более четырех часов. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела восьми погибших, еще один человек числится пропавшим без вести, поиски продолжаются.

Отметим, сигнал SOS был отправлен через спутниковую связь, что позволило передать координаты спасателям в условиях отсутствия мобильной сети.

