Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

На склоне Монблана в районе курорта Курмайор в Италии сошла лавина, в результате которой погибли три опытных французских фрирайдера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Independent, жертвами стали 31-летний Уго Новиль, 35-летний Квентен Филипп и 29-летний Алексис Рассa.

Последнего спортсмена спасатели извлекли из-под снега спустя около 40 минут и доставили в тяжелом состоянии в больницу Турина, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Несмотря на сложные погодные условия, спасательные службы в течение нескольких часов проводили поисковую операцию и пытались извлечь людей из-под снежных масс.