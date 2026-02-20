21 Февраля 2026
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

20 Февраля 2026 11:14
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов

На склоне Монблана в районе курорта Курмайор в Италии сошла лавина, в результате которой погибли три опытных французских фрирайдера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Independent, жертвами стали 31-летний Уго Новиль, 35-летний Квентен Филипп и 29-летний Алексис Рассa.

Последнего спортсмена спасатели извлекли из-под снега спустя около 40 минут и доставили в тяжелом состоянии в больницу Турина, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

Несмотря на сложные погодные условия, спасательные службы в течение нескольких часов проводили поисковую операцию и пытались извлечь людей из-под снежных масс.

İdman.Biz
