24 Февраля 2026
"Карабах" сыграет с "Ньюкаслом" за шанс остаться в Лиге чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
24 Февраля 2026 09:30
41
Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", сообщает İdman.Biz.

Команда под руководством Гурбана Гурбанова сыграет в Англии, где определится судьба противостояния.

Встреча начнется в 23:59 по бакинскому времени. Матч обслужит итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

Главный фон противостояния сформировал первый матч, в котором "Карабах" дома уступил со счетом 1:6. Футбольные порталы назвали игру фактически решенной уже до перерыва, отмечая доминирование английского клуба и покер Энтони Гордона, после которого интрига в дуэли резко снизилась.

İdman.Biz
