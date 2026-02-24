"Карабах" сыграет с "Ньюкаслом" за шанс остаться в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", сообщает İdman.Biz.

Команда под руководством Гурбана Гурбанова сыграет в Англии, где определится судьба противостояния.

Встреча начнется в 23:59 по бакинскому времени. Матч обслужит итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

Главный фон противостояния сформировал первый матч, в котором "Карабах" дома уступил со счетом 1:6. Футбольные порталы назвали игру фактически решенной уже до перерыва, отмечая доминирование английского клуба и покер Энтони Гордона, после которого интрига в дуэли резко снизилась.