Сегодня пройдет церемония закрытия зимних Олимпийских игр -2026

Сегодня в Италии состоится церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр, проходивших в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Как сообщает İdman.Biz, торжественное мероприятие начнется в 23:00 по бакинскому времени и пройдет на арене Verona Olympic Arena. Художественная программа под названием Grand Finale, подготовленная компанией Filmmaster, представит миру богатую культуру Италии и олимпийский дух. В рамках церемонии традиционный олимпийский флаг будет передан следующему городу-хозяину.

Отметим, что Азербайджан на Играх представляли два спортсмена - горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев. Именно они понесут флаг страны на церемонии закрытия.

Литвинцев 10 февраля выступил в короткой программе на арене Mediolanum Forum в Милане, получив 63,63 балла. Этого результата оказалось недостаточно для попадания в число 24 лучших и выхода в произвольную программу. Папатома 18 февраля соревновалась в слаломе на трассе Tofane Alpine Ski Centre в Кортине-д’Ампеццо. По сумме двух попыток она показала результат 2:09,15 и заняла 51-е место.

В медальном зачете лидирует Норвегия, завоевавшая 40 наград - 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. США занимают второе место, Нидерланды - третье, Италия - четвертое.

Напомним, в XXV зимних Олимпийских играх принимают участие около 3 тысяч спортсменов из 92 стран, которые разыгрывают 116 комплектов наград в 16 видах спорта.