22 Февраля 2026
RU

Сегодня пройдет церемония закрытия зимних Олимпийских игр -2026

Олимпиада-2026
Новости
22 Февраля 2026 12:47
35
Сегодня пройдет церемония закрытия зимних Олимпийских игр -2026

Сегодня в Италии состоится церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр, проходивших в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Как сообщает İdman.Biz, торжественное мероприятие начнется в 23:00 по бакинскому времени и пройдет на арене Verona Olympic Arena. Художественная программа под названием Grand Finale, подготовленная компанией Filmmaster, представит миру богатую культуру Италии и олимпийский дух. В рамках церемонии традиционный олимпийский флаг будет передан следующему городу-хозяину.

Отметим, что Азербайджан на Играх представляли два спортсмена - горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев. Именно они понесут флаг страны на церемонии закрытия.

Литвинцев 10 февраля выступил в короткой программе на арене Mediolanum Forum в Милане, получив 63,63 балла. Этого результата оказалось недостаточно для попадания в число 24 лучших и выхода в произвольную программу. Папатома 18 февраля соревновалась в слаломе на трассе Tofane Alpine Ski Centre в Кортине-д’Ампеццо. По сумме двух попыток она показала результат 2:09,15 и заняла 51-е место.

В медальном зачете лидирует Норвегия, завоевавшая 40 наград - 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. США занимают второе место, Нидерланды - третье, Италия - четвертое.

Напомним, в XXV зимних Олимпийских играх принимают участие около 3 тысяч спортсменов из 92 стран, которые разыгрывают 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

İdman.Biz

Новости по теме

Дональд Трамп не приедет на матч США и Канады в финале ОИ-2026
15:58
Олимпиада-2026

Дональд Трамп не приедет на матч США и Канады в финале ОИ-2026

Президент США отказался от визита в Милан из-за рабочего графика

Норвегия обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде
08:12
Олимпиада-2026

Норвегия обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет
Сборная Финляндии по хоккею завоевала "бронзу" Олимпиады
03:20
Олимпиада-2026

Сборная Финляндии по хоккею завоевала "бронзу" Олимпиады

В решающем матче финны разгромили Словакию

Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести на Олимпиаде-2026
21 Февраля 18:40
Олимпиада-2026

Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести на Олимпиаде-2026

Это абсолютный рекорд
Конек соперницы рассек лицо польской спортсменке на Олимпиаде-2026
21 Февраля 13:34
Олимпиада-2026

Конек соперницы рассек лицо польской спортсменке на Олимпиаде-2026 - ВИДЕО

Обе участницы инцидента дисквалифицированы
США сыграют с Канадой в финале Олимпиады-2026 по хоккею
21 Февраля 11:26
Олимпиада-2026

США сыграют с Канадой в финале Олимпиады-2026 по хоккею

Американцы уверенно прошли полуфинал со счетом 6:2

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"