Капитан сборной Канады: "Мы контролировали игру, но не забили - это отстой"

Нападающий сборной Канады по хоккею Марк Стоун выразил разочарование результатом финального матча Олимпийских игр против команды США. Несмотря на игровое преимущество канадцев, встреча завершилась победой американцев в овертайме со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу НХЛ, форвард посетовал на низкую реализацию моментов. Сборная Канады значительно перебросала соперника (42:28 по броскам в створ ворот), однако не сумела извлечь выгоду из контроля над игрой.

"Я думаю, команда сыграла очень хорошо. Это была одна из наших лучших игр на турнире. Мы действительно контролировали ход матча, просто не смогли забить еще один гол. Это отстой. Реально отстой", - заявил Стоун.

Отметим, что решающая шайба была заброшена на второй минуте овертайма, который проходил в формате "3 на 3". Автором золотого гола стал американский нападающий Джек Хьюз, принесший своей сборной титул олимпийских чемпионов. В составе канадцев единственную шайбу забросил защитник Кейл Макар.

Напомним, что финальный поединок Олимпиады-2026 состоялся 22 февраля. По итогам турнира хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, а "бронза" досталась команде Финляндии.