Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

18:10

17:11

17:00

16:30

"Туран Товуз" в 21-м туре Мисли Премьер-лиги принимает "Зиря" в Баку на "Азерсун Арена".

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в матче, который начнется в 17:00, в следующих составах:

"Туран Товуз": 41. Сергей Самок 29. Филип Озобич 17. Рагим Садыхов 11. Айхан Гусейнов 5. Родерик Миллер 3. Энрике Силва 23. Алехандро Серрано 90. Жоарлем Сантос 15. Эммануэль Хакман (к) 32. Хайдерсон Хуртадо 7. Хорхе Силва

Запасные: 1. Олег Баклов 13. Мехман Гаджиев 4. Шахрияр Алиев 10. Хаял Наджафов 88. Фаиг Гаджиев 6. Фарид Юсифли 19. Роберто Олабе 9. Джош Джиннелли 8. Давид Тавареш 2. Марк Рене Мампаси

Главный тренер: Курбан Бердыев

"Зиря": 97. Тьяго Силва 32. Гисмят Алиев (к) 8. Исмаил Ибрагимли 4. Руан Ренато 25. Энрике Кустодио 9. Давит Волков 10. Георгий Папунашвили 30. Рикарду Мартинс 5. Анге Мутсинзи 17. Айрон Гомис 22. Эрен Айдын

Запасные: 13. Айдын Байрамов 70. Намик Алескеров 73. Анатолий Нуриев 21. Гаджиага Гаджылы 7. Ровлан Мурадов 14. Эльчин Алиджанов 19. Руфат Абдуллазаде 29. Джейхун Нуриев 26. Стефан Ака 28. Лерой Микелс 11. Жуниор Мартинс 6. Эльдар Гулиев

Главный тренер: Рашад Садыхов

09:30

Сегодня стартует 21-й тур Мисли Премьер-лиги, в рамках открытия которого "Туран Товуз" сыграет против "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится в Баку на стадионе "Азерсун Арена".

Перед игрой "Туран Товуз" занимает четвертое место с 34 очками, "Зиря" с 35 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы лиги.

Премьер-лига Азербайджана

Второй круг, 21-й тур

20 февраля

17:00 "Туран Товуз" - "Зиря"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Теймур Теймуров, Акбар Ахмедов

VAR: Камранбей Рагимов

AVAR: Муслим Алиев

Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

"Азерсун Арена"

Отметим, что тур завершится 22 февраля.