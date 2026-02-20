21 Февраля 2026
RU

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
20 Февраля 2026 18:54
91
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Состоялся матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Туран Товузом" и "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, счет во встрече был открыт уже на 11-й минуте - полузащитник хозяев Филип Озобич вывел свою команду вперед. Спустя восемь минут защитник Хорхе Силва увеличил преимущество товузцев.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Раваном Гамзазаде.

18:10

В матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана между "Туран Товузом" и "Зиря" изменился счет.

Как сообщает İdman.Biz, на 19-й минуте защитник "Туран Товуза" Хорхе Силва поразил ворота соперника и увеличил преимущество своей команды - 2:0.

17:11

В матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана между "Туран Товузом" и "Зиря" открыт счет.

Как сообщает İdman.Biz, на 11-й минуте полузащитник "Туран Товуза" Филип Озобич поразил ворота соперника и вывел свою команду вперед - 1:0.

17:00

Матч 20-го тура Мисли Премьер-лиги между "Туран Товузом" и "Зиря" начался.

Как сообщает İdman.Biz, встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Раваном Гамзазаде.

16:30

"Туран Товуз" в 21-м туре Мисли Премьер-лиги принимает "Зиря" в Баку на "Азерсун Арена".

Как сообщает İdman.Biz, команды выйдут на поле в матче, который начнется в 17:00, в следующих составах:

"Туран Товуз": 41. Сергей Самок 29. Филип Озобич 17. Рагим Садыхов 11. Айхан Гусейнов 5. Родерик Миллер 3. Энрике Силва 23. Алехандро Серрано 90. Жоарлем Сантос 15. Эммануэль Хакман (к) 32. Хайдерсон Хуртадо 7. Хорхе Силва
Запасные: 1. Олег Баклов 13. Мехман Гаджиев 4. Шахрияр Алиев 10. Хаял Наджафов 88. Фаиг Гаджиев 6. Фарид Юсифли 19. Роберто Олабе 9. Джош Джиннелли 8. Давид Тавареш 2. Марк Рене Мампаси
Главный тренер: Курбан Бердыев

"Зиря": 97. Тьяго Силва 32. Гисмят Алиев (к) 8. Исмаил Ибрагимли 4. Руан Ренато 25. Энрике Кустодио 9. Давит Волков 10. Георгий Папунашвили 30. Рикарду Мартинс 5. Анге Мутсинзи 17. Айрон Гомис 22. Эрен Айдын
Запасные: 13. Айдын Байрамов 70. Намик Алескеров 73. Анатолий Нуриев 21. Гаджиага Гаджылы 7. Ровлан Мурадов 14. Эльчин Алиджанов 19. Руфат Абдуллазаде 29. Джейхун Нуриев 26. Стефан Ака 28. Лерой Микелс 11. Жуниор Мартинс 6. Эльдар Гулиев
Главный тренер: Рашад Садыхов

09:30

Сегодня стартует 21-й тур Мисли Премьер-лиги, в рамках открытия которого "Туран Товуз" сыграет против "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится в Баку на стадионе "Азерсун Арена".

Перед игрой "Туран Товуз" занимает четвертое место с 34 очками, "Зиря" с 35 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы лиги.

Премьер-лига Азербайджана
Второй круг, 21-й тур
20 февраля

17:00 "Туран Товуз" - "Зиря"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Теймур Теймуров, Акбар Ахмедов
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Муслим Алиев
Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
"Азерсун Арена"

Отметим, что тур завершится 22 февраля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя
20 Февраля 21:26
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч прошел на стадионе имени Мехди Гусейнзаде

Премьер-лига Азербайджана будет транслироваться на двух телеканалах
20 Февраля 16:10
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана будет транслироваться на двух телеканалах

Один матч каждого тура начнут показывать параллельно
Вели Гасымов: "Матч с "Ньюкаслом" стал худшей игрой "Карабаха" в сезоне" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
20 Февраля 13:07
Чемпионат Азербайджана

Вели Гасымов: "Матч с "Ньюкаслом" стал худшей игрой "Карабаха" в сезоне" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Знаменитый отечественный форвард о фиаско в Лиге чемпионов и шансах агдамцев в погоне за "Сабахом"

Азербайджан опустился в рейтинге УЕФА после поражения "Карабаха" от "Ньюкасла"
20 Февраля 12:40
Азербайджанский футбол

Азербайджан опустился в рейтинге УЕФА после поражения "Карабаха" от "Ньюкасла"

Обновлена таблица коэффициентов после матчей плей-офф еврокубков
"Имишли" усилил состав местным полузащитником
20 Февраля 12:28
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" усилил состав местным полузащитником

Контракт заключен с Орханом Фараджовым
Азербайджанская Премьер-лига: четыре футболиста пропустят 21-й тур
20 Февраля 10:29
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: четыре футболиста пропустят 21-й тур

Определились дисквалифицированные из-за карточек игроки

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля