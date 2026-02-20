Премьер-лига Азербайджана будет транслироваться на двух телеканалах

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) объявила, что один матч каждого тура Мисли Премьер-лиги будут показывать параллельно на двух телеканалах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, организация назвала приоритетом расширение аудитории футбола как самого популярного вида спорта в мире, а также повышение качества трансляций.

Для расширения географии показов АФФА провела обсуждения с эксклюзивным вещателем турнира CBC Sport и руководством первого спортивного телеканала страны İdman TV.

По итогам переговоров принято решение, что начиная с этого сезона один матч каждого тура азербайджанской Премьер-лиги будет транслироваться в прямом эфире на CBC Sport и параллельно на İdman TV.

Отметим, что первой игрой в рамках нового сотрудничества должна стать встреча 22-го тура "Карабах" - "Сабах".

В АФФА также высоко оценили успешное завершение переговоров, отметили внимательное отношение обоих телеканалов к вопросу и поблагодарили партнеров за сотрудничество.