Уникальный случай в азербайджанском футболе: игрок самовольно покинул поле - ФОТО

Матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карван-Евлахом" и "Араз-Нахчываном" ознаменовался редким для азербайджанского футбола инцидентом.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, завершившаяся победой гостей со счетом 2:0, запомнилась неожиданным эпизодом на 83-й минуте. Легионер "Карван-Евлаха" Сэмюэл Дюррант, сославшись на травму, без замены и без разрешения арбитра самовольно покинул поле и направился в раздевалку.

В результате команда Физули Мамедова была вынуждена доигрывать матч вдесятером.

После этого поражения "Карван-Евлах" с 6 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице. "Араз-Нахчыван" с 33 очками располагается на пятой строчке.