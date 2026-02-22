22 Февраля 2026
RU

Уникальный случай в азербайджанском футболе: игрок самовольно покинул поле - ФОТО

Чемпионат Азербайджана
Новости
22 Февраля 2026 00:54
57
Уникальный случай в азербайджанском футболе: игрок самовольно покинул поле - ФОТО

Матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карван-Евлахом" и "Араз-Нахчываном" ознаменовался редким для азербайджанского футбола инцидентом.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, завершившаяся победой гостей со счетом 2:0, запомнилась неожиданным эпизодом на 83-й минуте. Легионер "Карван-Евлаха" Сэмюэл Дюррант, сославшись на травму, без замены и без разрешения арбитра самовольно покинул поле и направился в раздевалку.

В результате команда Физули Мамедова была вынуждена доигрывать матч вдесятером.

После этого поражения "Карван-Евлах" с 6 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице. "Араз-Нахчыван" с 33 очками располагается на пятой строчке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" не могут забить после первого тайма - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15:36
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" и "Шамахы" не могут забить после первого тайма - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Команды играют в Губе

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Кяпазом"
10:41
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Кяпазом"

Заключительный матч 21-го тура пройдет на "Банк Республика Арена"

Филип Озобич: "Эта победа была очень важной"
21 Февраля 19:20
Чемпионат Азербайджана

Филип Озобич: "Эта победа была очень важной"

Полузащитник "Туран Товуза" оценил матч против "Зиря"

Венсан Абубакар выпал из основы "Нефтчи": причина раскрыта
21 Февраля 18:01
Чемпионат Азербайджана

Венсан Абубакар выпал из основы "Нефтчи": причина раскрыта

Тренер ждет улучшения физической формы форварда
Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
21 Февраля 16:25
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч пройдет в Евлахе
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя
20 Февраля 21:26
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч прошел на стадионе имени Мехди Гусейнзаде

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"