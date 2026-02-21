22 Февраля 2026
Азербайджанская Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" в гостях - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
21 Февраля 2026 16:25
Матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карван-Евлахом" - "Араз-Нахчываном" закончился со счетом 0:2.

Как сообщает İdman.Biz, на игрок "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос реализовал голы на 33-й и 51-й минутах.

15:46

В матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карван-Евлахом" - "Араз-Нахчываном" забит гол.

Как сообщает İdman.Biz, на 51-й минуте игрок "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос реализовал пенальти - 0:2.

15:09

В матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карван-Евлахом" - "Араз-Нахчываном" открыт счет.

Как сообщает İdman.Biz, на 33-й минуте встречи игрок "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос вывел команду вперед - 0:1.

14:30

Матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карван-Евлахом" - "Араз-Нахчываном" начался.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит сегодня на городском стадионе Евлаха.

13:58

"Карван-Евлах" и "Араз-Нахчыван" объявили стартовые составы на матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня на городском стадионе Евлаха и начнется в 14:30.

"Карван-Евлах": 99. Педро Матеуш 6. Вадим Абдуллаев (к) 33. Элтун Турабов 14. Угур Джахангиров 16. Рауф Рустамли 5. Эмин Рустамов 2. Шакил Сно 11. Кайл Спенс 37. Моис Нгвисани 19. Томпсон Гави 21. Имани Баркер.
Запасные: 1. Камран Ибрагимов 25. Амраг Булуд 32. Эльвин Юнусзаде 42. Ибрагим Гадирзаде 13. Вусал Масимов 17. Самир Абдуллаев 8. Питер Кингс 10. Самуэль Дюррант 4. Олавале Дойени.
Главный тренер - Физули Магомедов.

"Араз-Нахчыван": 12. Кристиан Аврам 3. Бахтияр Гасанализаде (к) 5. Славик Алхасов 8. Джошгун Диниев 4. Рахиль Магомедов 26. Омар Булудов 24. Мустафа Ахмедзаде 16. Рамон Машаду 6. Патрик Андраде 7. Хамиду Кейта 10. Фелипе Сантос.
Запасные: 94. Тарлан Ахмедли 14. Ульви Искендеров 17. Иссуф Паро 23. Нуну Родригеш 11. Ба-Муака Симакала 77. Бруну Франку 70. Шарль Боли 19. Бар Коэн.
Главный тренер - Андрей Демченко.

09:36

В матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги футбольный клуб "Карван-Евлах" примет "Араз-Нахчыван".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на городском стадионе Евлаха.

На данный момент "Карван-Евлах" с шестью очками занимает 12-е место в турнирной таблице. "Араз-Нахчыван" с 30 очками располагается на шестой позиции.

Мисли Премьер-лига
Второй круг, 21-й тур
21 февраля (суббота)
14:30. "Карван-Евлах" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Руслан Гулиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Ширмамед Мамедов
Инспектор судей: Зограб Гадиев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Городской стадион Евлаха

Отметим, что тур завершится 22 февраля.

İdman.Biz
