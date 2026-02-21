22 Февраля 2026
Венсан Абубакар выпал из основы "Нефтчи": причина раскрыта

Камерунский нападающий футбольного клуба "Нефтчи" Венсан Абубакар не входит в основной состав команды из-за того, что его физическая форма пока не соответствует требованиям тренерского штаба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, 34-летний форвард, который присоединился к "Нефтчи" в октябре прошлого года, еще не достиг оптимальных кондиций.

Во время сборов в Абу-Даби в январе он сбросил четыре килограмма, однако главный тренер Юрий Вернидуб не полностью доволен его состоянием и требует, чтобы футболист похудел еще на 2-3 килограмма.

Еще одной проблемой нападающего остаются хронические боли в коленях. Бывший форвард "Бешикташа" периодически испытывает дискомфорт в обеих ногах и признает, что ему сложно проводить на поле все 90 минут.

Отметим, что Абубакар подписал контракт с "Нефтчи" до конца сезона с возможностью продления еще на один год. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Азербайджана форвард забил четыре мяча и сейчас уступает место в составе Бассале Самбу.

İdman.Biz
