Чемпионат Азербайджана
Новости
21 Февраля 2026 19:20
28
Филип Озобич: "Эта победа была очень важной"

Филип Озобич заявил, что победа "Туран Товуза" над "Зиря" (2:0) имела ключевое значение в борьбе за третье место.

"Эта победа была очень важной, потому что в противном случае мы могли еще больше отстать от "Зиря", - отметил Озобич в комментариях sport24.az.

Полузащитник подчеркнул, что команда ожидала сложный матч, поскольку "Зиря" стабильно борется за еврокубки.

Футболист заявил, что поражение в предыдущем туре не повлияло на настрой команды, а главной задачей оставалась победа.

Озобич добавил, что команда не испытывала дополнительного давления перед игрой и полностью сосредоточилась на результате.

Напомним, благодаря этой победе "Туран Товуз" поднялся на третье место в таблице азербайджанской Премьер-лиги.

İdman.Biz
