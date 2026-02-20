21 Февраля 2026
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Чемпионат Азербайджана
Новости
20 Февраля 2026 21:26
55
Премьер-лига Азербайджана: "Сумгайыт" и "Габала" не выявили победителя

В матче Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сумгайыт" и "Габала" не смогли выявить победителя, сообщает İdman.Biz.

Команды провели напряженную встречу, однако ни одной из сторон не удалось добиться преимущества в счете. В итоге соперники разошлись миром, пополнив турнирную таблицу одним очком.

20:26

Начался второй матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Сумгайытом" и "Габалой", сообщает İdman.Biz.

Встреча проходит на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Фаридом Гаджиевым, за VAR отвечает Джавид Джалилов.

"Сумгайыт": Мехти Джаннатов (к), Рустам Ахмедзаде, Рой Кахат (Сабухи Абдуллазаде, 69), Роналдо Васкес (Симон Нсане, 86), Данило Бескоровайный, Масаки Мурата, Кеффел, Алекса Янкович (Эмиль Мустафаев, 81), Седрик Бадоло (Никола Нинкович, 46), Абдул Рашид Мумини (Надир Оруджев, 81), Райан Сенхаджи.
Главный тренер: Саша Илич.

"Габала": Рза Джафаров, Туран Манафов (Нугай Рашидов, 61), Самбу Сиссоко (Эшгин Ахмедов, 71), Ниджат Алиев (к), Исмахил Акинаде (Ибрахим Сангаре, 71), Сейдина Кейта, Хайме Сьерра, Исаак Амоа, Принс Овусу, Адриэль Ба Луа (Доми Массумо, 61), Эду Кунде.
Главный тренер: Кахабер Цхададзе.

09:59

Сегодня во втором матче 21-го тура Мисли Премьер-лиги "Сумгайыт" сыграет против "Габалы".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 19:30, игру обслужит арбитр Фарид Гаджиев.

Перед матчем "Сумгайыт" занимает пятое место с 30 очками, "Габала" с 14 очками находится на десятой позиции.

Премьер-лига Азербайджана
Второй круг, 21-й тур
20 февраля

19:30 "Сумгайыт" - "Габала"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талыбзаде, Ислам Мамедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эйуб Ибрагимов
Инспектор: Имамхан Султани
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

Отметим, что тур завершится 22 февраля.

İdman.Biz
