Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ФОТО

22 Февраля 2026
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку

21 Февраля 2026 21:28
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В Национальной арене гимнастики проходит Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу. В соревнованиях участвуют в общей сложности 66 гимнастов из шести стран, сообщает İdman.Biz.

Батутисты соревнуются в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, синхронной программе среди женщин и мужчин, а также в смешанной синхронной программе.

В первый день турнира проходит квалификационный этап, во второй день состоятся финальные выступления.

Азербайджан в батутной гимнастике представляют Максуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзаев, Сельджан Махсудова, Шафига Гумбатова, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова, а в тамблинге — Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.

По итогам квалификации в индивидуальной программе путевки в финал завоевали Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов. В смешанной синхронной программе в финал вышла пара Максуд Махсудов — Сельджан Махсудова. В синхронной программе среди женщин путевку в финал получила пара Сельджан Махсудова — Шафига Гумбатова, а среди мужчин — пара Максуд Махсудов — Гусейн Аббасов.

В соревнованиях по тамблингу Тофиг Алиев и Михаил Малкин также завоевали право выступить в финале.

11:41

В Баку стартовал этап Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу AGF Trophy.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят на Национальной гимнастической арене.

В турнире наряду со спортсменами сборной Азербайджана участвуют представители Казахстана, Польши, Турции и США, а также гимнасты, выступающие в нейтральном статусе. Всего в турнире участвуют 66 гимнастов из шести стран.

Соревнования по батутной гимнастике проходят в двух категориях - индивидуальные выступления (женщины и мужчины) и синхронные выступления (женщины, мужчины и смешанные дуэты).

В первый день турнира проходит квалификация, во второй - финалы.

Азербайджан в батутной гимнастике представляют Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзаев, Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова, Аян Шабанова. В тамблинге выступают Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.

Отметим, что турнир завершится 22 февраля.

