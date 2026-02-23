В Белом доме потроллили Канаду после победы сборной США в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 - ФОТО

В финале олимпийского хоккейного турнира 2026 года сборная США одержала победу над сборной Канады. Финал Олимпиады-2026, прошедший на льду арены в Милане, завершился со счетом 2:1 (ОТ) в пользу американцев, сообщает İdman.Biz.

После игры в соцсетях Белого дома появилось фото, на котором белоголовый орлан душит канадского гуся.

Таким образом в США ответили на пост тогда еще премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который после победы "Кленовых листьев" на Турнире четырех наций в феврале 2025-го написал: "Вам не отнять нашу страну — и не отнять нашу игру".