Норвегия обновила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству побед на одной зимней Олимпиаде.

На Играх-2026 норвежцы выиграли 18 золотых медалей, сообщает İdman.Biz. Они превзошли свое же достижение, установленное днем ранее.

Больше всего медалей Норвегии принес лыжник Йоханнес Клебо. Он стал первым в истории, кто завоевал шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет. На втором месте США (11 золотых медалей), на третьем — Нидерланды (10), на четвертом — Италия (10).