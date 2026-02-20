21 Февраля 2026
Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

20 Февраля 2026 19:45
Бывший голкипер "Реала" и "ПСЖ" Кейлор Навас признался, что больше всего в карьере его впечатлил не Лионель Месси и не Криштиану Роналду, а Неймар, сообщает İdman.Biz.

Коста-риканец играл вместе с Роналду в Мадриде, а затем делил раздевалку с Месси и Килианом Мбаппе в Париже. Однако, по словам вратаря, именно бразилец обладал самым ярким природным талантом среди всех партнеров.

"Мы говорим о величайших игроках последних десятилетий, но именно Неймар произвел на меня огромное впечатление. Он делал с мячом все, что хотел, и левой, и правой ногой. Когда я видел его в игре, ощущение было такое, будто играю со своими детьми. Ней - невероятный игрок", — сказал Навас AS.

39-летний вратарь, ныне выступающий за мексиканский "Пумас", отметил, что мастерство бразильца особенно проявлялось на тренировках, где его непредсказуемость постоянно ставила в тупик партнеров и соперников.

Навас также высказался о долголетии бывших одноклубников по "Реалу" - Криштиану Роналду и Луки Модрича:
"Оба великие профессионалы. В футболе нет случайностей - поэтому они и остаются в отличной форме в своем возрасте".

Голкипер вспомнил и эпизод 2015 года, когда его переход в "Манчестер Юнайтед" сорвался из-за задержки с факсом. После этого он остался в Мадриде и стал частью команды Зинедина Зидана, выигравшей три Лиги чемпионов подряд.

"То, как Зидан управлял командой и вселял уверенность, встретишь редко. Мы не могли тренироваться менее чем на 200%, чтобы соответствовать его уровню", - подчеркнул Навас.

İdman.Biz
