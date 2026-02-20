Совладелец "Манчестер Юнайтед" отделался предупреждением

Футбольная ассоциация Англии провела беседу с совладельцем "Манчестер Юнайтед" Джимом Рэтклиффом, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

Ранее бизнесмен заявил, что Великобритания "колонизирована мигрантами", отметив: "Нельзя иметь экономику, в которой 9 млн человек получают пособия и при этом огромное количество иммигрантов".

По информации источника, FA напомнила Рэтклиффу об обязанностях участника английского футбола во время общения со СМИ. При этом какие-либо дисциплинарные санкции в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" применяться не будут.