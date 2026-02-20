Энрике объяснил слабую реализацию пенальти у "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал неудачную статистику команды при исполнении 11-метровых ударов, как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что промахи неизбежны, поскольку пенальти часто зарабатывают те же футболисты, которые затем их и бьют. По его словам, команда делает ставку на наличие нескольких исполнителей, а не одного штатного пенальтиста.

"Мы знаем статистику. Да, мы не реализовали ряд пенальти, но это нормально. Важно, чтобы в команде было много вариантов. У нас нет одного постоянного исполнителя, зато есть несколько игроков, способных забивать, и с ними мы выигрывали важные матчи и финалы", - заявил Энрике.

В нынешнем сезоне парижский клуб получил право на девять пенальти и реализовал пять из них.