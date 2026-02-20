"Реал" сообщил о травме защитника

Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением по поводу повреждения центрального защитника Дина Хейсена, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба.

По итогам медицинского обследования у футболиста диагностирована мышечная травма правой икроножной мышцы. Сроки восстановления игрока будут определяться по ходу лечения.

В текущем сезоне Хейсен провел 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.