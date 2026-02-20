"ПСЖ" интересуется нападающим "Манчестер Сити"

"ПСЖ" направил конфиденциальный запрос о положении нападающего Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити", как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

На данный момент норвежский форвард не намерен покидать английский клуб. При этом "Реал" и "Барселона" считают, что в контракте игрока существует пункт, позволяющий именно этим испанским грандам приобрести его по сниженной цене.

В текущем сезоне Холанд провел 37 матчей во всех турнирах, забив 29 голов и отдав шесть результативных передач. Его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2034 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.