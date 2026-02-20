21 Февраля 2026
RU

"ПСЖ" интересуется нападающим "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2026 20:14
36
"ПСЖ" интересуется нападающим "Манчестер Сити"

"ПСЖ" направил конфиденциальный запрос о положении нападающего Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити", как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

На данный момент норвежский форвард не намерен покидать английский клуб. При этом "Реал" и "Барселона" считают, что в контракте игрока существует пункт, позволяющий именно этим испанским грандам приобрести его по сниженной цене.

В текущем сезоне Холанд провел 37 матчей во всех турнирах, забив 29 голов и отдав шесть результативных передач. Его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2034 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" может сохранить Рюдигера в команде
04:17
Мировой футбол

"Реал" может сохранить Рюдигера в команде

Клуб пересматривает планы по защитнику

"Карабах" оштрафован УЕФА после матча Лиги чемпионов
03:10
Мировой футбол

"Карабах" оштрафован УЕФА после матча Лиги чемпионов

Клубу выписали штраф и вынесли предупреждение

"Атлетик" вырвал победу у "Эльче" на последних минутах - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Атлетик" вырвал победу у "Эльче" на последних минутах - ВИДЕО

Дубль Гурусеты принес хозяевам три очка
Бундеслига: "Майнц" и "Гамбург" сыграли вничью - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Бундеслига: "Майнц" и "Гамбург" сыграли вничью - ВИДЕО

Команды обменялись голами во втором тайме

"Сассуоло" разгромил "Верону" в Серии А
01:51
Мировой футбол

"Сассуоло" разгромил "Верону" в Серии А

Берарди оформил гол после нереализованного пенальти

Чемпионат Франции: "Марсель" уступил "Бресту" - ВИДЕО
01:43
Мировой футбол

Чемпионат Франции: "Марсель" уступил "Бресту" - ВИДЕО

Дубль Ажорка решил исход матча Лиги 1

Экс-тренер сборной Азербайджана оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026
01:31
Мировой футбол

Экс-тренер сборной Азербайджана оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026

Бывший наставник высказался о роли ветерана

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля