Скандал перед ЧМ-2030: зоозащитники заявили о массовом уничтожении собак в Марокко

Зоозащитные организации заявили, что в Марокко перед чемпионатом мира 2030 года планируется массовое уничтожение бездомных собак.

Как сообщает İdman.Biz, коалиция по защите животных направила обращение в ФИФА с требованием вмешательства и проверки ситуации.

По утверждению активистов, речь может идти о миллионах животных. Они заявляют, что под предлогом наведения порядка применяются жестокие методы.

Коалиция утверждает, что собак травят отравленной пищей и инъекциями, в отдельных случаях — отстреливают. Активисты призвали использовать гуманные способы регулирования численности.

Американский актер Марк Руффало публично раскритиковал ситуацию, заявив, что уничтожение животных ради подготовки к спортивному событию недопустимо.

Власти Марокко обвинения отвергают. Обсуждение ситуации продолжается.