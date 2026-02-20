21 Февраля 2026
RU

"ПСЖ" начал выплаты Мбаппе на фоне судебного спора

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2026 11:43
61
"ПСЖ" выплатил Килиану Мбаппе четыре миллиона евро на фоне продолжающихся судебных разбирательств.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, ранее суд обязал клуб выплатить футболисту 60,9 миллиона евро.

В указанную сумму входят задолженность по зарплате, бонусы и начисленные проценты.

Мбаппе выступал за парижский клуб в 2018–2024 годах, провел 308 матчей, забил 256 голов и отдал 110 результативных передач.

Напомним, в июле 2024 года форвард перешел в "Реал" и подписал контракт, рассчитанный до середины 2029 года.

İdman.Biz
Тэги:

