"ПСЖ" начал выплаты Мбаппе на фоне судебного спора

"ПСЖ" выплатил Килиану Мбаппе четыре миллиона евро на фоне продолжающихся судебных разбирательств.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, ранее суд обязал клуб выплатить футболисту 60,9 миллиона евро.

В указанную сумму входят задолженность по зарплате, бонусы и начисленные проценты.

Мбаппе выступал за парижский клуб в 2018–2024 годах, провел 308 матчей, забил 256 голов и отдал 110 результативных передач.

Напомним, в июле 2024 года форвард перешел в "Реал" и подписал контракт, рассчитанный до середины 2029 года.