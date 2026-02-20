60-летний Ромарио продемонстрировал технику и физическую форму - ВИДЕО

Легенда мирового футбола Ромарио привлек внимание болельщиков физической формой, появившись на пляже и поиграв в футбол.

Как сообщает İdman.Biz, кадры с участием бывшего форварда сборной Бразилии распространились в соцсетях и вызвали активную реакцию пользователей.

На видео заметны контроль мяча, резкость движений и привычная для него легкость в работе с мячом, несмотря на возраст.

Напомним, что Ромарио — чемпион мира 1994 года и один из самых результативных нападающих своего поколения. За сборную Бразилии он забил 55 голов в 70 матчах и выступал за "Васко да Гама", "ПСВ", "Барселона", "Фламенго" и ряд других клубов.

Отметим, что после завершения карьеры Ромарио периодически возвращался к игре в символических или эпизодических матчах, а также работал в клубном управлении и политике, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур бразильского футбола.