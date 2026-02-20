Хулиан Альварес может перейти в "Барселону" после ЧМ-2026 - ВИДЕО

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста TyC Sports Хьюго Балассона, трансфер аргентинского форварда состоится после чемпионата мира 2026 года. Сумма сделки оценивается примерно в 70 миллионов евро. 26-летний футболист намерен перейти в команду, способную бороться за трофеи.

Альварес выступает за "Атлетико" с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2030 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.