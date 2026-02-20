21 Февраля 2026
Эрик Гарсия объяснил, почему отказался от перехода в "Комо"

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2026 13:34
Эрик Гарсия объяснил, почему отказался от перехода в "Комо"

Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия признал, что был близок к уходу в "Комо", однако после матча против "Бенфики"(5:4) в матче седьмого тура Лиги чемпионов УЕФА 2024/2025, и личного разговора с главным тренером Хансом Фликом решил остаться в каталонском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, вариант трансфера рассматривался зимой 2025 года и на определенном этапе выглядел реальным, однако ситуация изменилась после выступления игрока.

Гарсия рассказал, что именно игра против "Бенфики" в ЛЧ стала переломной. Он вышел на поле на позиции флангового защитника, отметился важным голом в концовке матча, а на следующий день провел разговор с Фликом, который объяснил свою роль в команде.

Он отметил: "Был момент, когда казалось, что я уйду. Но матч против "Бенфики" изменил все. Мы совершили камбэк, я забил, а на следующий день поговорил с тренером — сейчас можно сказать, что я принял лучшее решение".

Защитник подчеркнул, что поддержка Флика и доверие тренерского штаба сыграли ключевую роль.

"Мне важно было понять его точку зрения. Против "Бенфики" я вышел на фланге, и это открыло возможность играть не только центрального защитника, но и адаптироваться в полузащите", — заявил он.

Гарсия также отметил, что ценит игровую модель команды с высокой линией обороны, несмотря на критику последних результатов. По его словам, команда осознает проблемы в защите, связанные с потерями мяча, и обсуждала это с тренером после поражений от "Атлетико" и "Жироны".

Он заявил: "Мы понимаем, что соперники адаптируются к нашему стилю. В последних матчах у нас было много потерь, которые дорого обходились. Нам нужно лучше контролировать мяч, чтобы находить баланс".

Отметим, что Эрик Гарсия является воспитанником "Барселоны", ранее выступал за "Манчестер Сити" и провел сезон в аренде в "Жироне". В текущем сезоне он используется как универсальный защитник и рассматривается тренерским штабом как важный игрок ротации.

