"Ливерпуль" определился с вингером на замену Салаху

Футбольный клуб "Ливерпуль" рассматривает вингера "Баварии" Майкла Олисе в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, в английском клубе считают, что французский футболист способен полноценно заменить египетского нападающего.

Основная сложность заключается в позиции "Баварии": мюнхенский клуб не намерен расставаться с игроком. Более того, руководство готово предложить Олисе новый контракт, несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Сам футболист также не спешит возвращаться в английскую Премьер-лигу.