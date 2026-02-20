21 Февраля 2026
RU

"Кристал Пэлас" может сменить главного тренера до конца сезона

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2026 21:57
31
"Кристал Пэлас" может сменить главного тренера до конца сезона

Руководство "Кристал Пэлас" рассматривает возможность увольнения главного тренера Оливера Гласнера до окончания сезона, сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC.

Причиной стали неудовлетворительные результаты команды — в последних 15 матчах лондонский клуб одержал лишь одну победу. Ранее специалист также критиковал продажу бывшего капитана Марка Гехи в "Манчестер Сити" и заявлял, что может покинуть команду по окончании сезона.

Гласнер возглавляет "орлов" с 2024 года. Под его руководством клуб завоевал первый крупный трофей в 120-летней истории - Кубок Англии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" может сохранить Рюдигера в команде
04:17
Мировой футбол

"Реал" может сохранить Рюдигера в команде

Клуб пересматривает планы по защитнику

"Карабах" оштрафован УЕФА после матча Лиги чемпионов
03:10
Мировой футбол

"Карабах" оштрафован УЕФА после матча Лиги чемпионов

Клубу выписали штраф и вынесли предупреждение

"Атлетик" вырвал победу у "Эльче" на последних минутах - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Атлетик" вырвал победу у "Эльче" на последних минутах - ВИДЕО

Дубль Гурусеты принес хозяевам три очка
Бундеслига: "Майнц" и "Гамбург" сыграли вничью - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Бундеслига: "Майнц" и "Гамбург" сыграли вничью - ВИДЕО

Команды обменялись голами во втором тайме

"Сассуоло" разгромил "Верону" в Серии А
01:51
Мировой футбол

"Сассуоло" разгромил "Верону" в Серии А

Берарди оформил гол после нереализованного пенальти

Чемпионат Франции: "Марсель" уступил "Бресту" - ВИДЕО
01:43
Мировой футбол

Чемпионат Франции: "Марсель" уступил "Бресту" - ВИДЕО

Дубль Ажорка решил исход матча Лиги 1

Экс-тренер сборной Азербайджана оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026
01:31
Мировой футбол

Экс-тренер сборной Азербайджана оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026

Бывший наставник высказался о роли ветерана

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля