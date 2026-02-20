"Кристал Пэлас" может сменить главного тренера до конца сезона

Руководство "Кристал Пэлас" рассматривает возможность увольнения главного тренера Оливера Гласнера до окончания сезона, сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC.

Причиной стали неудовлетворительные результаты команды — в последних 15 матчах лондонский клуб одержал лишь одну победу. Ранее специалист также критиковал продажу бывшего капитана Марка Гехи в "Манчестер Сити" и заявлял, что может покинуть команду по окончании сезона.

Гласнер возглавляет "орлов" с 2024 года. Под его руководством клуб завоевал первый крупный трофей в 120-летней истории - Кубок Англии.