"Ливерпуль" нашел кандидата на замену Конате

"Ливерпуль" рассматривает центрального защитника "Милана" Фикайо Томори в качестве возможной замены Ибраиме Конате, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports Boom.

Контракт Конате истекает ближайшим летом, и мерсисайдцы уже ищут варианты усиления обороны. По информации источника, 28-летний футболист заинтересован в возвращении в английскую Премьер-лигу, рассчитывая снова попасть в национальную сборную.

Томори выступает за "Милан" с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.