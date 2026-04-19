Болельщики "Челси" показали неприличные жесты тренеру

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор столкнулся с негативной реакцией болельщиков после матча 33-го тура Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Кирана Гилла, после финального свистка наставник подошел к трибуне Мэтью Хардинга на "Стэмфорд Бридж", чтобы поблагодарить фанатов за поддержку.

Однако в ответ болельщики освистали тренера и продемонстрировали ему неприличные жесты.

Отметим, что "Челси" проиграл встречу со счетом 0:1 и продлил неудачную серию — команда потерпела четвертое подряд поражение в чемпионате Англии, не забив ни одного гола в этих матчах.

После 33 туров лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.