Цель Клоппа - возглавить сборную Германии

Спортивный директор футбольного направления Red Bull Юрген Клопп не рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал" в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, 58-летний специалист чувствует себя комфортно и счастлив на текущей должности, а его будущее как минимум на следующий сезон не связано с испанским клубом.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе Клопп рассматривает возможность возглавить сборную Германии, однако этот вариант не является для него приоритетным.

Напомним, последним местом работы Клоппа в качестве главного тренера был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

С января пост главного тренера "Реала" занимает Альваро Арбелоа, вокруг будущего которого в последнее время появляются различные слухи.