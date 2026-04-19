Цель Клоппа - возглавить сборную Германии

19 Апреля 2026 14:16
Спортивный директор футбольного направления Red Bull Юрген Клопп не рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал" в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, 58-летний специалист чувствует себя комфортно и счастлив на текущей должности, а его будущее как минимум на следующий сезон не связано с испанским клубом.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе Клопп рассматривает возможность возглавить сборную Германии, однако этот вариант не является для него приоритетным.

Напомним, последним местом работы Клоппа в качестве главного тренера был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

С января пост главного тренера "Реала" занимает Альваро Арбелоа, вокруг будущего которого в последнее время появляются различные слухи.

Новости по теме

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола
16:59
Мировой футбол

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола

Знаменитый нидерландец не считает легионеров причиной кризиса национальной команды

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки