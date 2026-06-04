"Монако" близок к подписанию полузащитника "Барселоны"

Полузащитник футбольного клуба "Барселона" Марк Касадо близок к переходу во французский "Монако".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Мигеля Бласкеса, сделка между клубами завершена на 95 процентов.

По информации источника, монегаски заплатят за 23-летнего футболиста 18 миллионов евро. Еще пять миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов, что увеличит общую сумму трансфера до 23 миллионов.

Кроме того, "Барселона" рассчитывает сохранить за собой право на 20 процентов от будущей перепродажи игрока.

Касадо является воспитанником каталонского клуба, поэтому переход в "Монако" станет первым трансфером в его профессиональной карьере.

В сезоне-2025/2026 полузащитник провел 34 матча во всех турнирах в составе "Барселоны" и отметился одной результативной передачей.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.