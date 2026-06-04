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Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 18:38
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Члены семьи Глэйзеров могут продать свои акции "Манчестер Юнайтед"

Некоторые члены семьи Глэйзеров рассматривают возможность продажи своей доли в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на агентство Bloomberg News.

Ряд заинтересованных сторон изучают вопрос продажи части или всех своих активов в клубе. Изначально он поднимался несколькими членами семьи, которые теперь надеются убедить других родственников присоединиться к ним.

Глэйзеры содержат контрольный пакет акций клуба на протяжении более 20 лет. Два года назад семья продала примерно 29% своих акций Джиму Рэтклиффу, предоставив ему контроль над их футбольными операциями.

Представители "Манчестер Юнайтед" отказались давать какие-либо комментарии.

İdman.Biz
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