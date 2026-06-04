Вингер "Лейпцига" не исключил переход в "ПСЖ"

Вингер "Лейпцига" Ян Диоманде прокомментировал слухи о возможном переходе в "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Telefoot, 19-летний футболист признался, что с детства является поклонником парижского клуба.

"ПСЖ" - команда, которую я люблю с детства. Мой отец болеет за "ПСЖ". Как футбольный болельщик, я восхищаюсь этой командой", - заявил Диоманде.

Ивуариец не стал исключать вариант с продолжением карьеры во Франции.

"Для меня было бы здорово приехать в Париж и играть за один из крупнейших клубов мира. Здесь говорят по-французски, поэтому не думаю, что с адаптацией возникнут проблемы. Почему бы и нет?" - отметил футболист.

При этом Диоманде подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на чемпионате мира, а вопрос своего будущего намерен решать уже после завершения турнира.

По данным СМИ, интерес к игроку проявляют "Ливерпуль" и "ПСЖ". Как пишет Goal, парижский клуб активизировал переговоры по трансферу, тогда как "Лейпциг" может потребовать за футболиста около 100 млн евро (примерно 192 млн манатов). Контракт Диоманде с немецким клубом рассчитан до 2030 года.

В сезоне-2025/26 ивуариец провел 33 матча, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.