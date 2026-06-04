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"Эвертон" заинтересован в трансфере Габриэла Жезуса

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 09:58
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"Эвертон" заинтересован в трансфере Габриэла Жезуса

"Эвертон" рассматривает возможность приобретения нападающего "Арсенала" Габриэла Жезуса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, ливерпульский клуб заинтересован в подписании бразильского форварда, однако не готов выполнить финансовые условия лондонцев.

По данным источника, "Арсенал" оценивает 29-летнего футболиста в 20 млн фунтов стерлингов (около 45 млн манатов). Эта сумма превышает возможности "Эвертона" в рамках действующих финансовых ограничений.

Еще одним препятствием может стать зарплата игрока. Жезус входит в число самых высокооплачиваемых футболистов "Арсенала", и его оклад способен серьезно нагрузить бюджет клуба из Ливерпуля.

В минувшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил шесть мячей и значительную часть чемпионата пропустил из-за травмы колена. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 17 млн евро (около 33 млн манатов).

İdman.Biz
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