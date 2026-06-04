"Байер" отказался от назначения экс-тренера "Реала"

Леверкузенский "Байер" не стал назначать Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, немецкий клуб рассматривал кандидатуру 43-летнего специалиста, однако в итоге отказался от этой идеи.

По информации источника, руководство "Байера" внимательно следило за работой Арбелоа как в "Реал Мадрид Кастилье", так и в основной команде мадридского "Реала", которую он возглавлял во второй половине сезона-2025/2026.

Тем не менее в Леверкузене посчитали, что испанский специалист пока не обладает достаточным опытом и прогрессом для того, чтобы сразу вернуть команду на ведущие позиции.

Отмечается, что сам Арбелоа предпочитает продолжить карьеру за пределами Испании и не рассматривает предложения от других испанских клубов.

Напомним, Альваро Арбелоа возглавил "Реал" 12 января 2026 года после ухода Хаби Алонсо, однако уже 22 мая объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

В завершившемся сезоне "Байер" занял шестое место в чемпионате Германии, набрав 59 очков.