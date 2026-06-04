4 Июня 2026
RU

"Байер" отказался от назначения экс-тренера "Реала"

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 07:11
25
"Байер" отказался от назначения экс-тренера "Реала"

Леверкузенский "Байер" не стал назначать Альваро Арбелоа на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, немецкий клуб рассматривал кандидатуру 43-летнего специалиста, однако в итоге отказался от этой идеи.

По информации источника, руководство "Байера" внимательно следило за работой Арбелоа как в "Реал Мадрид Кастилье", так и в основной команде мадридского "Реала", которую он возглавлял во второй половине сезона-2025/2026.

Тем не менее в Леверкузене посчитали, что испанский специалист пока не обладает достаточным опытом и прогрессом для того, чтобы сразу вернуть команду на ведущие позиции.

Отмечается, что сам Арбелоа предпочитает продолжить карьеру за пределами Испании и не рассматривает предложения от других испанских клубов.

Напомним, Альваро Арбелоа возглавил "Реал" 12 января 2026 года после ухода Хаби Алонсо, однако уже 22 мая объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

В завершившемся сезоне "Байер" занял шестое место в чемпионате Германии, набрав 59 очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Монако" близок к подписанию полузащитника "Барселоны"
08:15
Мировой футбол

"Монако" близок к подписанию полузащитника "Барселоны"

Сумма трансфера Касадо может вырасти до 23 миллионов евро
"Аякс" хочет подписать вратаря футбольного клуба "Барселона"
06:19
Мировой футбол

"Аякс" хочет подписать вратаря футбольного клуба "Барселона"

Игрок вошел в список трансферных целей амстердамцев

"Ньюкасл" предложил 24 млн евро за талантливого вингера АИК
05:23
Мировой футбол

"Ньюкасл" предложил 24 млн евро за талантливого вингера АИК

Зейдок Йоханна может стать самым дорогим футболистом в истории чемпионата Швеции

ESPN назвал лучших молодых игроков ЧМ-2026
04:12
Мировой футбол

ESPN назвал лучших молодых игроков ЧМ-2026

Ламин Ямаль возглавил рейтинг главных юных звезд турнира
"Реал" не готов платить более 100 млн евро за Фернандеса
03:00
Мировой футбол

"Реал" не готов платить более 100 млн евро за Фернандеса

Мадридский клуб продолжает переговоры по хавбеку "Челси"

Соперник Переса выступил против назначения Моуринью в "Реал"
02:10
Мировой футбол

Соперник Переса выступил против назначения Моуринью в "Реал"

Энрике Рикельме пообещал пригласить в мадридский клуб "суперзвездного" тренера

Самое читаемое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве