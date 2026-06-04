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"Реал" не готов платить более 100 млн евро за Фернандеса

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 03:00
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"Реал" не готов платить более 100 млн евро за Фернандеса

Мадридский "Реал" не намерен платить более 100 миллионов евро за полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Томаса Гонсалеса-Мартина, агент аргентинского футболиста Хавьер Пастор поддерживает контакт с Жорже Мендешем, чтобы организовать переход игрока в мадридский клуб.

По информации источника, "Челси" требует за трансфер 138 миллионов евро, однако руководство "Реала" не готово выплачивать такую сумму. Отмечается, что мадридцы рассматривают вариант сделки на сумму до 100 миллионов евро с учетом бонусов, но не хотят включать своих игроков в возможный обмен.

Энцо Фернандес перешел в "Челси" из "Бенфики" в 2023 году за 121 миллион евро. Контракт аргентинского хавбека с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2032 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 53 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

İdman.Biz
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