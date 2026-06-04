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"Ньюкасл" предложил 24 млн евро за талантливого вингера АИК

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 05:23
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"Ньюкасл" предложил 24 млн евро за талантливого вингера АИК

Английский "Ньюкасл" сделал предложение по трансферу вингера шведского АИК Зейдока Йоханны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Expressen, клуб АПЛ готов заплатить за 18-летнего нигерийского футболиста 24 миллиона евро плюс бонусы.

По информации источника, ранее интерес к игроку проявлял "Брайтон", который готовил предложение в размере 22-23 миллионов евро. Кроме того, на Йоханну претендуют французский "Ренн" и еще один клуб английской Премьер-лиги, название которого не раскрывается.

В настоящее время между всеми сторонами продолжаются переговоры, а окончательное решение по будущему футболиста пока не принято.

Отмечается, что потенциальная сделка может стать рекордной для чемпионата Швеции.

В нынешнем сезоне Зейдок Йоханна провел 12 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
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