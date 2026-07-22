Месси после ЧМ-2026 приехал в Росарио, чтобы провести время с отцом

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси приехал в свой родной город Росарио, где проведет отпуск в кругу семьи и сможет позаботиться об отце, испытывающем проблемы со здоровьем, сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe.

39-летний аргентинец вернулся на родину около 6:30 утра на частном самолете вместе с супругой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми. Они отправились в дом, где обычно останавливаются во время своих визитов в родной регион.

Ранее СМИ писали, что отец Месси 68-летний Хорхе, который также является агентом футболиста, испытывает проблемы со здоровьем.

Ожидается, что Месси пропустит как минимум два матча "Интер Майами", запланированные на 26 июля и 2 августа. Также он не примет участия в Матче всех звезд МЛС, который состоится 29 июля в Шарлотте.