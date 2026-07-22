"Рома" нацелилась на защитника "Челси"

"Рома" активно работает над трансфером защитника "Челси" Акселя Дисаси. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato.

Итальянский клуб уже контактирует и с лондонцами, и с представителями футболиста. "Синие" хотят получить за игрока не менее € 20 млн.

Аксель Дисаси ранее выступал за "Париж", "Реймс" и "Монако", а с 2023 года защищает цвета "Челси". Футболист уходил в аренду в "Астон Виллу", а вторую часть прошлого сезона провел в "Вест Хэм Юнайтед" — также в рамках арендного договора. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В 20 матчах прошедшего сезона защитник забил один гол.