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Соперник Переса выступил против назначения Моуринью в "Реал"

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 02:10
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Соперник Переса выступил против назначения Моуринью в "Реал"

Кандидат на пост президента мадридского "Реала" Энрике Рикельме заявил, что не намерен назначать Жозе Моуринью главным тренером команды в случае победы на выборах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, Рикельме сделал громкое заявление в рамках своей предвыборной кампании.

"Если я выиграю выборы, то приведу в "Реал" суперзвездного наставника. Самого великого тренера, которого вы только можете себе представить. Жозе Моуринью - не наш тренер. Мы получим того, кого действительно хотят все болельщики "Реала", - заявил кандидат.

Таким образом, Рикельме фактически выступил против позиции действующего президента клуба Флорентино Переса.

Ранее Перес сообщил, что в случае победы на выборах намерен вернуть Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского клуба.

Выборы президента "Реала" состоятся 7 июня. Главными претендентами на победу считаются Флорентино Перес и Энрике Рикельме.

İdman.Biz
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