"Аякс" хочет подписать вратаря футбольного клуба "Барселона"

Вратарь футбольного клуба "Барселона" Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, серьезный интерес к немецкому голкиперу проявляет амстердамский "Аякс".

По информации источника, руководство нидерландского клуба высоко оценивает опыт тер Штегена, его лидерские качества и умение начинать атаки через короткий пас. Именно эти качества полностью соответствуют игровым принципам команды.

Дополнительным фактором может стать позиция нового главного тренера "Аякса" Мичела, который заинтересован в сотрудничестве с немецким вратарем. Ранее специалист уже работал с тер Штегеном во время его выступлений за "Жирону".

На данный момент "Аякс" рассматривает голкипера в качестве одного из кандидатов на усиление состава, однако о начале официальных переговоров пока не сообщается.