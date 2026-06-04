4 Июня 2026
RU

"Аякс" хочет подписать вратаря футбольного клуба "Барселона"

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 06:19
17
"Аякс" хочет подписать вратаря футбольного клуба "Барселона"

Вратарь футбольного клуба "Барселона" Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, серьезный интерес к немецкому голкиперу проявляет амстердамский "Аякс".

По информации источника, руководство нидерландского клуба высоко оценивает опыт тер Штегена, его лидерские качества и умение начинать атаки через короткий пас. Именно эти качества полностью соответствуют игровым принципам команды.

Дополнительным фактором может стать позиция нового главного тренера "Аякса" Мичела, который заинтересован в сотрудничестве с немецким вратарем. Ранее специалист уже работал с тер Штегеном во время его выступлений за "Жирону".

На данный момент "Аякс" рассматривает голкипера в качестве одного из кандидатов на усиление состава, однако о начале официальных переговоров пока не сообщается.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Байер" отказался от назначения экс-тренера "Реала"
07:11
Мировой футбол

"Байер" отказался от назначения экс-тренера "Реала"

В Леверкузене усомнились в готовности Альваро Арбелоа возглавить команду

"Ньюкасл" предложил 24 млн евро за талантливого вингера АИК
05:23
Мировой футбол

"Ньюкасл" предложил 24 млн евро за талантливого вингера АИК

Зейдок Йоханна может стать самым дорогим футболистом в истории чемпионата Швеции

ESPN назвал лучших молодых игроков ЧМ-2026
04:12
Мировой футбол

ESPN назвал лучших молодых игроков ЧМ-2026

Ламин Ямаль возглавил рейтинг главных юных звезд турнира
"Реал" не готов платить более 100 млн евро за Фернандеса
03:00
Мировой футбол

"Реал" не готов платить более 100 млн евро за Фернандеса

Мадридский клуб продолжает переговоры по хавбеку "Челси"

Соперник Переса выступил против назначения Моуринью в "Реал"
02:10
Мировой футбол

Соперник Переса выступил против назначения Моуринью в "Реал"

Энрике Рикельме пообещал пригласить в мадридский клуб "суперзвездного" тренера

"Галатасарай" готов предложить вингеру "Милана" 10 млн евро в год
01:54
Мировой футбол

"Галатасарай" готов предложить вингеру "Милана" 10 млн евро в год

"Россонери" хотят получить за трансфер игрока около 60 миллионов евро

Самое читаемое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра
1 Июня 10:29
Другое

Фарид Гаибов отметил растущую роль Баку как мирового спортивного центра

Министр молодежи и спорта Азербайджана подвел итоги крупных международных событий, новых проектов и роста интереса к массовому спорту в стране

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве