4 Июня 2026
RU

"Манчестер Сити" может подать в суд из-за заявлений о Холанде

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 15:39
23
"Манчестер Сити" может подать в суд из-за заявлений о Холанде

Футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность юридических действий в отношении кандидата в президенты "Реала" Энрике Рикельме.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, английский клуб недоволен использованием имени и образа Эрлинга Холанда в предвыборной кампании испанского функционера.

Ранее Рикельме заявил в эфире испанского телевидения, что в случае победы на выборах намерен привести норвежского нападающего в "Реал". Кроме того, он утверждал, что в контракте футболиста якобы существует пункт о выкупе.

Однако "Манчестер Сити" опроверг эту информацию, подчеркнув, что подобного пункта в соглашении Холанда нет, а сам трансфер невозможен.

На слова Рикельме отреагировали также отец футболиста Альф-Инге Холанд и агент Рафаэла Пимента. Они назвали заявления кандидата в президенты "Реала" "забавными, но не соответствующими действительности".

Отметим, что контракт Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до июня 2034 года. В ходе предвыборной кампании Рикельме демонстрировал футболку "Реала" с фамилией норвежца и обещал оплатить членские взносы клуба, если не выполнит свои предвыборные обещания.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Моуринью подал жалобу в ЕСПЧ из-за наказаний в Турции
15:21
Мировой футбол

Моуринью подал жалобу в ЕСПЧ из-за наказаний в Турции

Португалец оспаривает решения дисциплинарных органов турецкого футбола

Капитан "Сабаха" покинул клуб
14:39
Мировой футбол

Капитан "Сабаха" покинул клуб

Амин Сеидиев завершил пятилетний этап карьеры в бакинской команде

Вингер "Лейпцига" не исключил переход в "ПСЖ"
11:39
Мировой футбол

Вингер "Лейпцига" не исключил переход в "ПСЖ"

Ян Диоманде признался, что с детства симпатизирует французскому клубу

"Эвертон" заинтересован в трансфере Габриэла Жезуса
09:58
Мировой футбол

"Эвертон" заинтересован в трансфере Габриэла Жезуса

Клуб из Ливерпуля не готов выполнить финансовые требования "Арсенала"

"Монако" близок к подписанию полузащитника "Барселоны"
08:15
Мировой футбол

"Монако" близок к подписанию полузащитника "Барселоны"

Сумма трансфера Касадо может вырасти до 23 миллионов евро
"Байер" отказался от назначения экс-тренера "Реала"
07:11
Мировой футбол

"Байер" отказался от назначения экс-тренера "Реала"

В Леверкузене усомнились в готовности Альваро Арбелоа возглавить команду

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира
1 Июня 23:12
Баскетбол

Азербайджан стартовал с победы и поражения на Кубке мира - ОБНОВЛЕНО

Команда Ратомира Делича провела второй матч на турнире в Варшаве

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу
3 Июня 23:55
Национальная сборная

Азербайджан в финале чемпионата Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная обыграла Сербию в серии пенальти и сыграет за титул с Украиной