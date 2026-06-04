"Манчестер Сити" может подать в суд из-за заявлений о Холанде

Футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность юридических действий в отношении кандидата в президенты "Реала" Энрике Рикельме.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, английский клуб недоволен использованием имени и образа Эрлинга Холанда в предвыборной кампании испанского функционера.

Ранее Рикельме заявил в эфире испанского телевидения, что в случае победы на выборах намерен привести норвежского нападающего в "Реал". Кроме того, он утверждал, что в контракте футболиста якобы существует пункт о выкупе.

Однако "Манчестер Сити" опроверг эту информацию, подчеркнув, что подобного пункта в соглашении Холанда нет, а сам трансфер невозможен.

На слова Рикельме отреагировали также отец футболиста Альф-Инге Холанд и агент Рафаэла Пимента. Они назвали заявления кандидата в президенты "Реала" "забавными, но не соответствующими действительности".

Отметим, что контракт Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до июня 2034 года. В ходе предвыборной кампании Рикельме демонстрировал футболку "Реала" с фамилией норвежца и обещал оплатить членские взносы клуба, если не выполнит свои предвыборные обещания.