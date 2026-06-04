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Моуринью подал жалобу в ЕСПЧ из-за наказаний в Турции

Мировой футбол
Новости
4 Июня 2026 15:21
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Моуринью подал жалобу в ЕСПЧ из-за наказаний в Турции

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью обратился в Европейский суд по правам человека из-за дисциплинарных санкций, полученных во время работы в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, турецкие СМИ утверждают, что ЕСПЧ принял жалобу португальского специалиста к рассмотрению и запросил официальную позицию турецкой стороны.

По информации источника, Моуринью оспаривает решения дисциплинарного и апелляционного комитетов Федерации футбола Турции.

Португалец считает, что футбольные органы страны не являются независимыми, а его право на свободу выражения мнения и справедливое судебное разбирательство было нарушено. Также тренер утверждает, что не получил мотивированного решения по своему делу.

Жалоба связана с санкциями, наложенными на Моуринью после матча с "Трабзонспором" в ноябре 2024 года. Тогда Федерация футбола Турции наказала специалиста за высказывания о работе VAR и судейства, дисквалифицировав его на один матч и оштрафовав.

По данным турецких СМИ, ЕСПЧ предоставил Турции до шести месяцев для подготовки ответа, после чего суд приступит к рассмотрению обращения по существу.

İdman.Biz
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