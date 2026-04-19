Необычная статистика: поражения "Атлетико" и "Баварии" вновь совпали

В футбольном мире обратили внимание на любопытную статистическую закономерность, связывающую выступления "Атлетико" и "Баварии" в разные годы.

Как сообщает İdman.Biz, в 1987, 1999 и 2010 годах мадридский клуб проигрывал финал Кубка Испании, и в каждом из этих случаев в том же году "Бавария" уступала в финале Лиги чемпионов. Эти совпадения не раз обсуждались болельщиками как интересный исторический факт.

В 2026 году "Атлетико" вновь проиграл финал Кубка Испании, что снова актуализировало эту тенденцию. На фоне этого внимание футбольной общественности приковано к выступлению мюнхенского клуба в еврокубках.

Пока речь идет лишь о совпадении, однако серия из трех аналогичных случаев в прошлом заставляет говорить о своеобразной закономерности. Вопрос о том, повторится ли сценарий и на этот раз, остается открытым и будет зависеть от результатов "Баварии" в решающих матчах Лиги чемпионов.