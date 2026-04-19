"ПСЖ" нацелился на форварда "Арсенала"

19 Апреля 2026 12:31
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Габриэлу Мартинелли и может попытаться подписать его в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Get French Football News, спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже провел встречу с представителями футболиста.

Отмечается, что французский клуб, несмотря на стремление сохранить своих лидеров, активно изучает варианты усиления состава, и переход 24-летнего бразильца рассматривается как один из приоритетов.

Мартинелли выступает за "Арсенал" с 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 45 млн евро.

В текущем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

