"Бавария" и "Боруссия" борются за 15-летнего защитника

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" вступили в борьбу за молодого защитника загребского "Локомотива" Лиама Клода Канте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, 15-летний футболист также находится в сфере интересов "Хоффенхайма" и "Ред Булл Зальцбург".

Отмечается, что игрок уже провел два товарищеских матча за юношескую сборную Хорватии (U-16), однако пока не имеет установленной трансферной стоимости.

На фоне интереса к юному защитнику "Бавария" продолжает лидировать в чемпионате Германии с 76 очками после 29 туров. В случае победы над "Штутгартом" в следующем туре мюнхенцы могут досрочно оформить чемпионство. "Боруссия" с 64 баллами занимает второе место, опережая "Лейпциг" на пять очков.