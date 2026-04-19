АФИША футбольных матчей на сегодня

19 Апреля 2026 11:59
19 апреля в топ-лигах Европы и турецкой Суперлиге продолжатся матчи очередных туров.

Как сообщает İdman.Biz, в чемпионатах Англии, Италии, Германии, Франции и Турции состоятся следующие встречи:

Турецкая Суперлига
15:30. "Касымпаша" – "Аланьяспор"
18:00. "Самсунспор" – "Бешикташ"
21:00. "Трабзонспор" – "Истанбул Башакшехир"

Английская Премьер-лига
17:00. "Ноттингем Форест" – "Бернли"
17:00. "Астон Вилла" – "Сандерленд"
17:00. "Эвертон" – "Ливерпуль"
19:30. "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Серия А
14:30. "Кремонезе" – "Торино"
17:00. "Верона" – "Милан"
20:00. "Пиза" – "Дженоа"
22:45. "Ювентус" – "Болонья"

Бундеслига
17:30. "Фрайбург" – "Хайденхайм"
19:30. "Бавария" – "Штутгарт"
21:30. "Боруссия" Менхенгладбах – "Майнц"

Лига 1
17:00. "Монако" – "Осер"
19:15. "Мец" – "Париж"
19:15. "Нант" – "Брест"
19:15. "Страсбур" – "Ренн"
22:45. ПСЖ – "Лион"

