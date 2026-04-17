17 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2026 06:07
47
"Барселона" хочет подписать вундеркинда из Бразилии

"Барселона" проявляет серьезный интерес к 16-летнему таланту "Палмейраса" Эдуардо Консейсао, который ярко проявляет себя на чемпионате Южной Америки U-17.

Бразильский клуб оценивает своего игрока в 50 миллионов евро плюс бонусы, несмотря на то что сумма отступных в контракте составляет 100 миллионов. При этом "Палмейрас" готов рассматривать предложения и вести переговоры, сообщает İdman.Biz.

Основным конкурентом "Барселоны" считается "Манчестер Сити", который уже предложил около 40 миллионов евро. Также интерес к футболисту проявляет "Челси".

Консейсао получил прозвище "король дриблинга" благодаря своей технике, скорости и уверенной игре один в один. В "Барселоне" рассматривают его как важную часть будущего проекта и стремятся оформить трансфер как можно быстрее, чтобы не упустить игрока, как это уже происходило с другими юными звездами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лапорта лично пожаловался Чеферину на судейство в игре с «Атлетико»
07:14
Мировой футбол

Лапорта лично пожаловался Чеферину на судейство в игре с «Атлетико»

Между ними сложились хорошие рабочие отношения после того, как каталонский клуб отказался от участия в проекте Суперлиги

"Ливерпуль" опередил "МЮ" и "Челси" в борьбе за защитника "Борнмута"
06:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" опередил "МЮ" и "Челси" в борьбе за защитника "Борнмута"

Рыночная стоимость Маркоса Сенеси составляет € 22 млн
Субименди прокомментировал слухи об интересе со стороны испанского гранда к своей персоне
04:20
Мировой футбол

Субименди прокомментировал слухи об интересе со стороны испанского гранда к своей персоне

Хавбек перешел в "Арсенал" минувшим летом из "Реала Сосьедад"
Де Дзерби сводил игроков "Тоттенхэма" в элитный ресторан, чтобы сбросить напряжение из-за риска вылета в Чемпионшип
03:20
Мировой футбол

Де Дзерби сводил игроков "Тоттенхэма" в элитный ресторан, чтобы сбросить напряжение из-за риска вылета в Чемпионшип

Скоро узнаем, помогло ли
Массимилиано Аллегри покинет "Милан" летом - СМИ
02:15
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри покинет "Милан" летом - СМИ

В течение нынешнего сезона 58-летний специалист редко чувствовал поддержку со стороны руководства "россонери"
"Кристал Пэлас" проиграл "Фиорентине", но вышел в полуфинал Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:14
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" проиграл "Фиорентине", но вышел в полуфинал Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Определились все полуфиналисты турнира

Самое читаемое

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны"
15 Апреля 10:59
Мировой футбол

Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны" - ВИДЕО

Поступок вингера после завершения участия в Лиге чемпионов восхитил соцсети