Лапорта лично пожаловался Чеферину на судейство в игре с «Атлетико»

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта напрямую позвонил главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с целью выразить недовольство работой главного судьи ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (1:2) Клеманом Тюрпеном. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, между Лапортой и Чеферином сложились хорошие рабочие отношения после того, как каталонский клуб решил возобновить сотрудничество с УЕФА и отказаться от участия в проекте Суперлиги.

Ранее "Барселона" заявила о подаче официальной жалобы в УЕФА на судейство в двух встречах четвертьфинала Лиги чемпионов с "Атлетико".