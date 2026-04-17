Де Дзерби сводил игроков "Тоттенхэма" в элитный ресторан, чтобы сбросить напряжение из-за риска вылета в Чемпионшип

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби организовал для команды ужин в элитном ресторане в центре Лондона, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает источник, целью встречи было сплотить игроков и снизить напряжение в команде из-за тяжелого турнирного положения.

В прошлое воскресенье в дебютном матче итальянского специалиста во главе "Тоттенхэма" "шпоры" в гостях уступили "Сандерленду" (0:1), сейчас они занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ — в зоне вылета в Чемпионшип.

18 апреля "Тоттенхэм" дома сыграет с "Брайтоном".

İdman.Biz
Новости по теме

Субименди прокомментировал слухи об интересе со стороны испанского гранда к своей персоне
04:20
Мировой футбол

Субименди прокомментировал слухи об интересе со стороны испанского гранда к своей персоне

Хавбек перешел в "Арсенал" минувшим летом из "Реала Сосьедад"
Массимилиано Аллегри покинет "Милан" летом - СМИ
02:15
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри покинет "Милан" летом - СМИ

В течение нынешнего сезона 58-летний специалист редко чувствовал поддержку со стороны руководства "россонери"
"Кристал Пэлас" проиграл "Фиорентине", но вышел в полуфинал Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:14
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" проиграл "Фиорентине", но вышел в полуфинал Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Определились все полуфиналисты турнира
Лига Европы: "Астон Вилла" разгромила "Болонью", "Брага" обыграла "Бетис" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:04
Мировой футбол

Лига Европы: "Астон Вилла" разгромила "Болонью", "Брага" обыграла "Бетис" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Определились все полуфиналисты
Кайседо переподпишет контракт с "Челси"
00:46
Мировой футбол

Кайседо переподпишет контракт с "Челси"

В скором времени стороны объявят о продлении соглашения
60 млн евро или Форт: стали известны детали переговоров по Бастони между "Барсой" и "Интером"
00:10
Мировой футбол

60 млн евро или Форт: стали известны детали переговоров по Бастони между "Барсой" и "Интером"

Рыночная стоимость Эктора Форта составляет € 12 млн

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны"
15 Апреля 10:59
Мировой футбол

Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны" - ВИДЕО

Поступок вингера после завершения участия в Лиге чемпионов восхитил соцсети