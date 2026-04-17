Де Дзерби сводил игроков "Тоттенхэма" в элитный ресторан, чтобы сбросить напряжение из-за риска вылета в Чемпионшип

Новый главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби организовал для команды ужин в элитном ресторане в центре Лондона, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает источник, целью встречи было сплотить игроков и снизить напряжение в команде из-за тяжелого турнирного положения.

В прошлое воскресенье в дебютном матче итальянского специалиста во главе "Тоттенхэма" "шпоры" в гостях уступили "Сандерленду" (0:1), сейчас они занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ — в зоне вылета в Чемпионшип.

18 апреля "Тоттенхэм" дома сыграет с "Брайтоном".